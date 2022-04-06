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    Доля Атырауской области в нефтедобыче республики достигнет 65%

    6 Апреля 2022, 23:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – ​ О развитии нефтегазовой отрасли говорили в Атырау, где проходит 19-ая региональная выставка «Атырау нефть и газ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона поздравил участников масштабного отраслевого мероприятия, возобновившего свою работу после начала пандемии.

    «После долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновляет работу одно из важнейших мероприятий в нефтегазовой отрасли. Выставка превратилась в эффективную площадку для прямого диалога между представителями нефтяных и сервисных компаний. Здесь огромные возможности для ознакомления с новым оборудованием, услугами и технологиями нефтегазовой отрасли. Наличие сырьевой базы делает регион идеальным местом для национального нефтегазового кластера, который дает мощный импульс развитию таких отраслей, как нефтехимия, энергетика, стройиндустрия и другие», - сказал Махамбет Досмухамбетов, отметив, что Атырауская область является лидером среди регионов страны по привлечению инвестиций, а порядка 55% добываемой в Казахстане нефти приходится на долю Атырау.

    После осмотра выставки вместе с другими участниками мероприятия, глава региона принял участие в работе пленарного заседания по вопросам развития нефтегазовой отрасли на тему «Новое направление – новые технологии».

    Приветствуя участников планарного заседания, аким области М. Досмухамбетов сказал: «Президентом Касым-Жомартом Токаевым дано поручение продолжить работу по диверсификации экономики, увеличению ассортимента производимых товаров, расширению географии экспорта. Поэтому, приоритетно развиваем выпуск продукции с высокой степенью обработки и обрабатывающую промышленность. Например, Атырауский нефтеперерабатывающий завод уже сегодня выпускает около 20 видов продукции путем глубокой переработки сырья. На основе добычи нефти и газа будем интенсивно развивать высокотехнологичную промышленность нефтегазовой химии».

    Также глава региона отметил большие перспективы нефтегазовой отрасли, его важное значение в экономике страны в предстоящие годы, подчеркнув при этом особую роль Атырауской области. По его словам, в перспективе, с запуском проекта расширения на месторождении Тенгиз и увеличением добычи на Кашагане, доля Атырауской области в нефтедобыче республики достигнет 65%.

    Первый вице-министр​ Министерства энергетики РК​ Мурат Журебеков сообщил, что в рамках Северо-Каспийского проекта реализуются такие инвестиционные проекты, как строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд м3 газа в год, модернизация компрессоров обратной закачки газа​ и другие.

    ​Аким области принял участие в форуме «Развитие местного содержания». В ходе форума ряд местных товаропроизводителей и крупных компаний подписали меморандумы о сотрудничестве.

    В работе региональной выставки «Атырау нефть и газ» принимают участие почти 70 компаний из Турции, США, Нидерландов, России, Белоруссии, а также казахстанские компании.​ В рамках трехдневной выставки пройдут тематические семинары, двусторонние встречи и другие мероприятия.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Промышленность Экономика Нефть Регионы Казахстана
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