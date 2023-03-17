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    Долларизация депозитов снизилась на 8,4% в Казахстане  - Нацбанк

    17 Марта 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана озвучили результаты программы по защите тенговых вкладов, в рамках которой свыше 2,6 млн вкладчикам была выплачена 10-процентная премия от государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принятые меры позволили не допустить сокращения тенговых депозитов населения, стабилизировать базу фондирования банков второго уровня, снизить долларизацию и давление на обменный курс. Так, долларизация депозитов снизилась за год с 38,4% (февраль 2022) до 30% (февраль 2023), а депозиты в феврале 2023 года достигли 30 трлн тенге», - говорится в ответе Национального банка на официальный запрос МИА «Казинформ».

    В Нацбанке отметили, что по мере повышения доверия к тенговым активам стимулируется смена модели поведения населения с потребительской на сберегательную, что будет способствовать снижению инфляционного давления.

    «Улучшению сбалансированности валютного рынка также способствовало следование режиму свободно плавающего обменного курса. Двухсторонняя волатильность курса свидетельствует о дальнейшем расширении рыночных принципов, либерализации валютной торговли», - добавили в Нацбанке.

    Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающую начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета, была анонсирована Национальным банком Казахстана совместно с Правительством в феврале 2022 года.

    Ранее независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев оценил процедуру компенсации в 10% по тенговым депозитам как успешную.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Нацбанк Казахстана Экономика
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