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    Доллар и рубль подешевели в обменниках Астаны и Алматы

    13 Февраля 2023, 10:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В обменных пунктах городов Астана и Алматы доллар продают по 451-455 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Kurs.kz, в обменных пунктах города Астаны один американский доллар продают по 451-454 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара колеблется от 451 до 455 тенге.

    По итогам вечерней торговли на 10 февраля, средний курс доллара снизился на 1,49 тенге и составил 450,82 тенге.

    Официальный курс Национального банка на 13 февраля – 1 доллар за 450,79 тенге. Средний курс российского рубля – 6,19 тенге.

    В обменных пунктах Алматы российскую валюту продают по 5,95– 6,3 тенге, а в Астане – 6,05- 6,25 тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Тенге Рубль
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