Доллар и рубль подешевели в обменниках Астаны и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В обменных пунктах городов Астана и Алматы доллар продают по 451-455 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Kurs.kz, в обменных пунктах города Астаны один американский доллар продают по 451-454 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара колеблется от 451 до 455 тенге.

По итогам вечерней торговли на 10 февраля, средний курс доллара снизился на 1,49 тенге и составил 450,82 тенге.

Официальный курс Национального банка на 13 февраля – 1 доллар за 450,79 тенге. Средний курс российского рубля – 6,19 тенге.

В обменных пунктах Алматы российскую валюту продают по 5,95– 6,3 тенге, а в Астане – 6,05- 6,25 тенге.



