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    Долгожданный ремонт ведется на трассе Семей-Талица

    22 Мая 2022, 01:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее ремонтируют загородную автотрассу, которая соединит четыре села, передает «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В настоящее время на автотрассе Семей-Талица ведется долгожданный ремонт. Рабочие подрядной организации укладывают новый асфальт. Общая протяженность отремонтированной дороги составит свыше 30 км. Все работы планируется завершить до конца мая.

    На данной трассе находятся четыре аула. Особенно рады новой дороге в селе Талица. Хотя ремонт еще не завершен, местные жители уже почувствовали перемены. Если раньше до города они добирались за два часа, то сейчас всего за 30-40 минут.

    «Благодаря нашему городскому акиму, обратили внимание на проблему нашей дороги, которая не ремонтировалась, наверное, в течение 30 лет. Велись только ямочные работы и вот, в конце концов, дороги начали ремонтировать. Я надеюсь, что связь с городом будет налажена и наши дети, а точнее студенты, смогут почаще навещать своих родителей в деревне», - отметила местная жительница Сауле Минешева.

    «Мы благодарны акиму города Бакытжану Байахметову. Он выполнил свое обещание, сейчас ведется долгожданный ремонт дорог», - добавила сельчанка Жайна Камзарова.

    Жители уверены, что после ремонта дорог их село станет одним из туристических объектов. Ведь в ауле живописная природа, а также имеются две базы отдыха.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Регионы Дороги
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