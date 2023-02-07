Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса от 4 партий представили в ЦИК РК

    7 Февраля 2023, 09:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийным спискам от 4 политических партий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

    «В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам от следующих политических партий:

    1. общественное объединение «Народная партия Казахстана»;

    2. общественное объединение «Демократическая Партия Казахстана «Ақ Жол»;

    3. республиканское общественное объединение «Общенациональная социал-демократическая партия»;

    4. общественное объединение «Казахстанская партия зелёных «Байтақ», - гвоорится в сообщении ЦИК РК.

    Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней состоятся 19 марта.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    AMANAT подаёт в суд на рекламщиков, которые с нарушением разместили агитационные баннеры в Караганде
    Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис
    Причины исключения членов партии «Respublica» из списка кандидатов назвал Айдарбек Ходжаназаров
    Центризбирком зарегистрировал список кандидатов партии «Respublica»
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров