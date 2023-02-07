Документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса от 4 партий представили в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийным спискам от 4 политических партий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

«В Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам от следующих политических партий:

1. общественное объединение «Народная партия Казахстана»;

2. общественное объединение «Демократическая Партия Казахстана «Ақ Жол»;

3. республиканское общественное объединение «Общенациональная социал-демократическая партия»;

4. общественное объединение «Казахстанская партия зелёных «Байтақ», - гвоорится в сообщении ЦИК РК.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней состоятся 19 марта.



