Документальный фильм «Неизведанный Казахстан» показали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел закрытый показ документального фильма «Неизведанный Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документальный фильм о природе Казахстана был поддержан общественным фондом «Дорогу молодым». Почти четыре месяца команда проекта «Неизведанный Казахстан» находилась в длительной экспедиции по самым отдаленным уголкам страны. Им удалось объехать десятки крупных городов и сел, от востока до запада, от юга до севера.

Героями фильма стали местные жители, которые показали самые значимые достопримечательности и исторические места своего региона, а также рассказали о них.

«У многих сакральных мест уникальная история, свой дух и даже легенда. Авторы проекта собирали их буквально по крупицам и старались ничего не упустить. Снять как можно больше материала для создания первого в стране документального фильма о природе Казахстана», - сообщили организаторы.

Лента в первую очередь снята для казахстанского зрителя, но увидеть всю красоту и поближе познакомиться с казахской культурой и ценностями смогут еще и иностранцы. Создатели картины намерены охватить как можно большую аудиторию.

«Неизведанный Казахстан» можно будет посмотреть не только на государственном и русском языках, но и на английском.

«Это только первый сезон. Он посвящен 30-летию Независимости. Второй сезон мы посвящаем 30-летию вступления Казахстана в ООН. Это тоже важное событие для нашей страны… С одного сезона выйдет 10 серий, в каждой серии будут говорить о том или ином регионе, о его неизведанных местах. Ту историю, которую мы хотели показать и рассказать, практически не опубликовали и не освещали нигде. Поэтому в каждой серии нам было важно показать необыкновенную картину, наши необъятные места, куда еще не наступала нога. Также нам важно было показать ту историю, которую заложил наш Первый Президент. Еще одна идеологическая составляющая этого проекта - это показать нашу страну в новом формате. Здесь присутствует закадровый голос, нет ведущих, только кадры, картинка и чьи-то рассказы. Также фильм будет показан на трех языках. Мы переговорили с дипломатами международных организаций. Наш фильм представят на территории СНГ, а также США», - сказал президент общественного фонда Рафаэль Гасанов.

Как отметили создатели проекта, за время съемок команде приходилось работать буквально в экстремальных условиях: ночевать в палатках, а порой даже под открытым небом. Съемки не прекращались даже ночью.

К этому проекту организаторы и спонсоры готовились задолго до официального старта, подбирались локации, закупалось необходимое оборудование, почти полгода шли переговоры с героями фильма, властями регионов и подписывались соглашения на посещение Национальных заповедников и приграничных зон, в которых для съемок требовалось определенное разрешение.

Зрители могут посмотреть фильм к концу этого года на отечественных телеканалах.