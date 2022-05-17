Доходы Грузии от иностранных туристов восстановлены на 69% от допандемийного уровня

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – Сфера туризма в Грузии восстанавливается после пандемии и действовавших ограничений, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Доходы Грузии от международных путешественников за январь-апрель составили 582 млн долларов, они восстановлены примерно на 69 % от допандемийного уровня.

Пассажиропоток восстановился на 52 % по сравнению с 2019 годом.

Министр отметил новую тенденцию — рост «долгосрочных визитов» в Грузию.

По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За четыре месяца с начала года Грузия приняла 820,8 тыс. международных визитеров — на 63,8 % меньше, чем до пандемии в 2019 году.

Доля туризма в экономике Грузии до пандемии COVID-19 составляла около 10 %.

Рекордным стал 2019 год — число международных путешественников превысило 9,3 млн, доходы составили 3,3 млрд долларов.

В 2020 году, на фоне локдауна, число путешественников упало до 1,7 млн человек, а доходы отрасли — до 427,7 млн долларов.

В 2021 году: 1,6 млн туристических визитов, доходы сферы — 1,2 млрд долларов.