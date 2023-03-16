Доходы бюджета Казахстана в этом году вырастут - Ерулан Жамаубаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный долг не превысит 32% к ВВП. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время пленарного заседания Сената депутат Шакарим Буктугутов заявил, что на 1 января 2022 года размер госдолга составлял 21,9 трлн тенге, а уже через год, эта цифра увеличилась до 25,3 трлн тенге. Он проинформировал, что госдолг Казахстана увеличился на 15% за год. Более того, по оценкам к 2050 году прогнозируется увеличение правительственного долга до 45% к ВВП.

Сенатор отметил, что такая тенденция вызывает у депутатов обеспокоенность.

«В то же время у нас есть внутренние источники финансирования – в пенсионном фонде порядка 15 трлн тенге, у БВУ - 14 трлн тенге, а также средства Нацфонда. Несмотря на заимствование преимущественно из внутренних источников в 1,5 раза отмечается рост расходов на погашение и обслуживание займов, которые уже в 2023 году составят 20,5% от общего объема расходов», - подчеркнул Ш. Буктугутов.

Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отметил, что вопрос государственного долга находится на постоянном контроле Правительства.

«Известно, что уровень инфляции в мире очень высокий. Поэтому базовая ставка тоже выросла. В этом смысле привлечение внешних средств или внутреннее заимствование для финансирования дефицита бюджета обходится дорого. Конечно, если уровень инфляции снизится, при снижении базовой ставки, эта нагрузка будет несколько снижена», - сказал Е. Жамаубаев.

Он заявил, что в этом году доходы бюджета страны вырастут.

«Мы постепенно уменьшаем дефицит бюджета в стране. В этом году дефицит бюджета предлагается сохранить на уровне 3,2 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. После уточнения в этом году доходная часть бюджета снова вырастет на 42%», - ответил Е. Жамаубаев.

«Сейчас мы в основном привлекаем средства из внутреннего рынка. Учтено, что государственный долг не превысит 32 процентов к валовому внутреннему продукту», - заверил министр финансов.



