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    Доход казахстанских ученых от научных разработок составил 5,7 млрд тенге

    19 Апреля 2022, 22:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам реализации научных, научно-технических проектов и программ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В работе совещания приняли участие представители центральных государственных органов, ведущих научных институтов, разработчики инновационных проектов и программ, получатели государственных грантов.

    «С 2016 по грантовому финансированию коммерциализации утвержден 151 проект. 93 инициативы уже реализованы, оставшиеся 58 находятся на стадии воплощения, 15 проектов уже вышли на экспорт. В рамках реализации проектов осуществлена продажа продукции на 16,4 млрд тенге, в том числе на экспорт – 346,7 млн тенге. Сумма выплаченных налогов составили 5,2 млрд тенге. Создано 1 411 рабочих мест. Доход ученых составил 5,7 млрд тенге», - говорится в сообщении.

    Как отметил Е. Тугжанов, основной целью грантов, направленных на коммерциализацию проектов, является создание технологий и доведение их первых продаж. Все это позволит Казахстану создать собственный интеллектуальный потенциал науки в экономике, усилить меры стимулирования проектов в научно-технической деятельности, которые реализуются по линии Фонда науки.

    С отчетными докладами о проделанной работе выступили руководители предприятий, получивших и реализовавших государственные гранты в области импортозамещения. Было отмечено, что необходимо внести изменения в некоторые законы, что позволит упростить процедуры госзакупок и получать доходы от интеллектуальных разработок.

    Заместитель Премьер-Министра поручил руководителям профильных министерств и ведомств проработать проблемные вопросы и внести детальные предложения по их решению. Национальному Фонду «Самрук Казына» поставлена задача проработать вопрос обеспечения грантополучателей долгосрочными заказами (оффтейк), Фонду науки - организовать программу бизнес-акселерации для проектов коммерциализации.

    В завершении совещания Ералы Тугжанов поставил перед Правительством, государственными органами, грантополучателями и учеными ряд конкретных задач. Главная из которых – привлекать потенциал отечественной науки для перехода к 5-6 переделу в обрабатывающей промышленности.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Наука Ералы Тугжанов
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