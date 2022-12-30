Добыча нефти на Тенгизе увеличится на 12 млн тонн в год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На месторождении Тенгиз добыча нефти увеличится на 12 млн тонн в год. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нефтедобывающей отрасли продолжаются работы по реализации крупных проектов на трех основных месторождениях страны. На месторождении Тенгиз реализуется проект будущего расширения, который позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год.

Общий прогресс работ по проекту по итогам 2022 года составил 95,2%, завершение проекта планируется в 2024 году. В 2023 году на Тенгизе завершится проект управления устьевым давлением, который обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей заводов, действующих на месторождении, при завершении проекта проекта будущего расширения», – сообщил министр.

По словам Б.Акчулакова, на Карачаганакском месторождении запущен четвертый компрессор обратной закачки газа. Начата реализация пятого компрессора, стоимость которого составляет около 1 млрд долларов, а также принято окончательное инвестиционное решение по строительству 6-го компрессора на сумму 735 млн долларов. Данные проекты направлены на поддержание добычи на месторождении на уровне 10-11 млн тонн в год.

На месторождении Кашаган начата реализация проекта по переработке попутного газа мощностью 1 млрд кубометров в год. Запущена информационная система учета нефти и газового конденсата, которая позволяет отслеживать 95% оборота нефти.

Министр также отметил, что с целью повышения эффективности вышеуказанных проектов для экономики страны, по поручению Главы государства, в 2023 году совместно с зарубежными партнерами будет разработан Комплексный план развития крупнейших нефтегазовых проектов. Будет осуществлено концептуальное проектирование строительства ГПЗ мощностью от 2 до 8 млрд кубометров газа на Кашагане – фаза 2А-2Б.

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