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    До запуска с Байконура корабля «Союз МС-20» с японскими туристами осталось менее трех суток

    5 Декабря 2021, 15:36

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур состоялся вывоз и установка на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    До запуска осталось трое суток, специалисты космодрома начали работы по графику первого стартового дня. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года в 13:38 по времени Нур-Султана. В составе основного экипажа командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета из Японии - президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

    «Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса, где проходила общая сборка, началась сегодня рано утром, за вывозом наблюдал дублирующий экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и участника космического полета Щун Огисо с соблюдением карантинных мер», - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    После установки ракеты-носителя в вертикальное положение и стыковки коммуникаций носителя с наземным оборудованием, сегодня будут проведены автономные испытания систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Регионы Космос
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