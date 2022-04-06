Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    До конца апреля решится вопрос о жилье погибших силовиков - Ералы Тугжанов

    6 Апреля 2022, 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семьям погибших во время январских событий силовиков выдадут квартиры. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время январских трагических событий мы потеряли 19 наших силовиков, среди которых три курсанта пограничной академии. Сегодня есть конкретное решение, по 13 случаям вопросы решены, жилье предоставлено. Я лично поговорил с акимами регионов в отношении оставшихся шестерых, в том числе курсантов. Вопрос будет решен до 26 апреля», - заверил Ералы Тугжанов, отвечая на вопрос мажилисмена Юлии Кучинской на пленарном заседании Мажилиса.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить 12 реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.

    «В целях обеспечения реабилитационными услугами лиц с инвалидностью в 2021-2023 годах за счет средств республиканского бюджета запланировано строительство 12 реабилитационных центров, (строительство - прим. ред.) пяти из которых начато в прошлом году», - сказал Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Акимат Жилье Силовые структуры Ералы Тугжанов Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске