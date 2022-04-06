До конца апреля решится вопрос о жилье погибших силовиков - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семьям погибших во время январских событий силовиков выдадут квартиры. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время январских трагических событий мы потеряли 19 наших силовиков, среди которых три курсанта пограничной академии. Сегодня есть конкретное решение, по 13 случаям вопросы решены, жилье предоставлено. Я лично поговорил с акимами регионов в отношении оставшихся шестерых, в том числе курсантов. Вопрос будет решен до 26 апреля», - заверил Ералы Тугжанов, отвечая на вопрос мажилисмена Юлии Кучинской на пленарном заседании Мажилиса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить 12 реабилитационных центров для лиц с инвалидностью.

«В целях обеспечения реабилитационными услугами лиц с инвалидностью в 2021-2023 годах за счет средств республиканского бюджета запланировано строительство 12 реабилитационных центров, (строительство - прим. ред.) пяти из которых начато в прошлом году», - сказал Ералы Тугжанов.