До 80% увеличится норматив субсидий на приобретение техники для селекции и семеноводства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о планах по увеличению норматива субсидий на приобретение селекционно-семеноводческой техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях улучшения оснащенности частных производителей аттестованных семян в правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях вносятся изменения в части увеличения норматива возмещения при приобретении селекционно-семеноводческой техники и семяочистительно-сортировального оборудования с 25% до 80%», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Также Премьер-Министр РК добавил, что планируется внедрить информационную систему по контролю за оборотом семян.

«Министерством сельского хозяйства предусмотрено создание и внедрение информационной системы прослеживаемости семян, которое будет являться одним из эффективных инструментов контроля за обращением семян», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках Плана действий по реализации Концепции развития агропромышленного комплекса на 2021-2030 годы прорабатывается вопрос регламентации возврата к разрешительному (ограничительному) характеру ведения Государственного реестра селекционных достижений, рекомендуемых в Республике Казахстан.



