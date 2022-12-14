До 65% казахстанцев будут обеспечены природным газом к 2029 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики планирует довести уровень газификации населения к 2029 году до 65%, что обеспечит 12 млн человек природным газом. Об этом сообщил глава ведомства РК Булат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных вопросов, поставленных Главой государства, является обеспечение газом населения. Министерством планируется довести уровень газификации населения к 2029 году до 65%, что обеспечит 12 млн человек природным газом. Для усиления вопросов энергетической безопасности к 2029 году будет введено 3,7 ГВт энергогенерирующих мощностей, в том числе в рамках модернизации электростанций 1,8 ГВт и строительства новых парогазовых установок 1,9 ГВт», - сказал на заседании Правительства РК министр энергетики.

По словам Булата Акчулакова, к 2026 году будет введено свыше 50 объектов ВИЭ, таким образом, объем производства возобновляемой энергии вырастет в 1,5 раза и достигнет 7% в общей выработке электроэнергии по стране.

«До 2029 года будут проведены работы по модернизации Национальной электрической сети, в том числе присоединение электрических сетей Западного Казахстана к Единой электроэнергетической системе. Министерство прорабатывает ряд мер по устранению проблем действующих теплоэлектроцентралей. В частности, разрабатываемая программа «Тариф в обмен на инвестиции» позволит привлечь в отрасль ежегодно до 400 млрд тенге инвестиций, снизить уровень износа генерирующих мощностей к 2035 году на 15% и обеспечит встречными обязательствами участников рынка», - добавил Булат Акчулаков.

Ранее он сообщил о сроках завершения аудита всех ТЭЦ и электрических сетей страны.



