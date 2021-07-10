До 50% увеличат долю производства лекарств в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о проводимой работе по повышению производственного потенциала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения производственного потенциала ведется системная работа по улучшению платежного баланса и наращиванию самодостаточности экономики. В качестве примеров Правительством реализуется комплекс следующих мер. Обеспечивается реализация Дорожной карты по развитию строительной индустрии на 2021-2025 годы», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

По его словам, в рамках Дорожной карты будет осуществлён запуск 166 проектов стройиндустрии.

«В результате реализации запланированных проектов, к 2025 году доля казахстанского содержания при реализации инфраструктурных проектов будет доведена до 90%. Активно реализуется Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы. В результате реализации мероприятий Комплексного плана доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на фармацевтическом рынке увеличится с 17% до 50%», - отметил Премьер.

«Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции вырастет с 30% до 50%. В итоге к 2025 году 50% фармацевтической продукции на внутреннем рынке будет казахстанского производства», - заключил А. Мамин.



