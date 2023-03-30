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    До 5 млрд тенге увеличили финансирование ремонта дорог в Петропавловске

    30 Марта 2023, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На ремонт дорог в Петропавловске в этом году потратят 5 млрд тенге. Сумму увеличили после поездки акима области по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече с населением аким Петропавловска Руслан Анбаев признал, что городские дороги оставляют желать лучшего.

    «В январе из областного бюджета на ремонт дорог в городе выделили 4 млрд тенге. После объезда областное руководство поручило рассмотреть выделение еще 1 млрд тенге. Эти средства направим на улучшение состояния дорог основных артерий города, которые загружены движением легковых автомобилей и общественным транспортом. Работы будут проводиться на 18 улицах. В первую очередь, на Назарбаева, Жабаева, Интернациональной, Потанина, Абая», - сообщил градоначальник.

    В Рабочем поселке отремонтируют улицу Украинскую, Панфилова, Побелянского и Зои Космодемьянской.

    «Ремонтироваться будет не вся улица, а самые проблемные участки. Кроме того, запланированы обширные ямочные ремонты. Продолжатся работы на улице Жумабаева, от улицы Пионерской до улицы Чкалова, по Горького, от улицы Сутюшева до Петрова, по улице Громовой - от Ибраева до Малой. Особое внимание обращаю на контроль за качеством дорожного покрытия. Думаю, к этой работе подключатся и избранные депутаты городского маслихата», - сказал Руслан Анбаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Дороги Петропавловск
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