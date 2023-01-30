До 47 увеличилось число погибших при взрыве в мечети в Пакистане

ПЕШАВАР. КАЗИНФОРМ - 47 человек погибли и около 150 получили ранения в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар. Взрыв произошел во время молитвы, часть здания разрушена, и много молившихся оказались под завалами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Причины взрыва выясняются, однако поскольку среди молившихся было много полицейских, власти полагают, что это могла быть целенаправленная акция.

По словам представителей спецслужб, в первом ряду молившихся был смертник, который подорвал себя. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил организаторов взрыва, заявив, что они не имеют ничего общего с исламом. «Весь народ единым фронтом выступает против угрозы терроризма», - заявил он.

Взрыв произошел во время дневной молитвы, на видео, распространенном в соцсетях, достоверность которого подтверждена ВВС, видно, что в результате рухнула половина стены мечети и выжившим пришлось выбираться из-под обломков кирпичей.

Сейчас на месте взрыва спасатели ведут операцию по поиску выживших и погибших.

Место взрыва оцеплено армией и полицией, там также работают саперы.

«Наша первоочередная задача - постараться спасти людей, которые еще могут быть под обломками», - заявил заместитель комиссара полиции Пешавара Шафиулла Хан.

В пешаварской больнице имени леди Рединг объявлено чрезвычайное положение - туда продолжают поступать раненые, многие в критическом состоянии, и медики просят доноров сдавать кровь.

В марте прошлого года в Пешаваре была взорвана шиитская мечеть, при этом погибли десятки людей. В Исламабаде полиция объявила о высоком уровне террористической угрозы, и на всех блокпостах на въезде и выезде из столицы были усилены проверки.





Фото: EPA -EFE