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    До 431 млрд тенге возрос бюджет СКО

    8 Апреля 2022, 11:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил об увеличении бюджета региона на этот год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече с жителями села Возвышенки района М. Жумабаева, К. Аксакалов рассказал о планах по развитию области.

    «Из года в год бюджет увеличивается. На днях принято решение об увеличении до 431 млрд тенге, что на 61 млрд тенге больше, по сравнению с прошлым годом. Это позволяет нам наращивать темп работы и реализовывать новые проекты, дает возможность строить дороги, тянуть воду, ремонтировать и строить объекты социальной инфраструктуры, развивать сельское хозяйство и промышленность», - сообщил аким области.

    В отрасли промышленности в этом году появится новое предприятие по производству кирпича, автоклавных газоблоков и железобетонных изделий. В сентябре рассчитывают запустить фабрику бумажной продукции, которая позволит сократить импорт этого товара. Строят в регионе тепличный комплекс. Планируется строительство завода по производству ДСП.

    «За пять лет валовой объем промышленности вырос со 198 до 365 млрд тенге. План на этот год – 410 млрд тенге. За пять лет построили 1,3 млн квадратных метров жилья. Свыше 45 тысяч североказахстанцев отметили новоселье. В этом году построим еще 400 тысяч «квадратов», - сказал К. Аксакалов.

    За три года в области открыли четыре новые школы, капитально отремонтировали 64% школ. В этом году завершится строительство нового современного учебно-лабораторного корпуса для местного вуза.

    «За последние два года обновили материально-техническую базу пяти сельских колледжей. Увеличивается количество грантов. За счет этого продолжим работу по снижению оттока выпускников школ. За пять лет он уже снизился в два раза - с 30 до 16%», - отметил аким области.

    В сфере здравоохранения за последние пять лет на обновление материально-технической базы медицинских организаций направили 14 млрд тенге. Закупили свыше двух тысяч единиц медоборудования. Решили проблему нехватки маммографов, рентген-аппаратов. В Петропавловске инвесторы строят современную многопрофильную больницу. В двух микрорайонах города появятся новые поликлиники.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Вузы Акимат Жилье Регионы Общество Бюджет
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