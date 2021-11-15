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    До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы

    15 Ноября 2021, 10:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В предгорной части Алматы за ночь выпало 8 сантиметров, а в горах - до 40 сантиметров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении жилищной политики города, 15 ноября с 01.00 в горных районах Алматы началось выпадение дождя с переходом в снег. По состоянию на 9.00 15 ноября в предгорной части города выпало 5-8 см, в горах - до 40 см. В городе выпадение мокрого снега после дождя началось с 7.00.

    В целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега в верхней части города производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, а также сметание снега. В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

    «Особое внимание уделено очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов и других мест общего пользования. Организована массовая уборка опавших листьев. В ночной период выход техники составил 498 единиц, в том числе 178 пескоразбрасывателей и 280 дорожных рабочих. По состоянию на 09.00 использовано 920 тонн противогололедных материалов. С утра 15 ноября задействованы 545 единиц техники, в том числе 197 пескоразбрасывателей и 1494 дорожных рабочих», - отметили в управлении.

    По прогнозу Казгидромета, выпадение осадков завершится сегодня днем.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Жилье Казгидромет Погода
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