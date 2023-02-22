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    До 30 млрд кубометров планируют довести производство товарного газа в Казахстане

    22 Февраля 2023, 12:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил прогноз по внутреннему потреблению газа в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Потребление газа сейчас очень растет. Наша задача к 2030 году довести производство товарного газа, который на рынке будет доступен, до 30 млрд кубических метров. То есть, потребление с учетом прогнозов этого года уже более 20 млрд», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Правительства.

    По его словам, газа может не хватить, при таких темпах потребления.

    «Этот газ, если его максимально использовать для производства электроэнергии, то возможно в таком объеме его может не хватить для газификации населения. Поэтому в первую очередь исходим с точки зрения покрытия нужд населения», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минэнерго РК Газификация
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