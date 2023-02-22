До 30 млрд кубометров планируют довести производство товарного газа в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил прогноз по внутреннему потреблению газа в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потребление газа сейчас очень растет. Наша задача к 2030 году довести производство товарного газа, который на рынке будет доступен, до 30 млрд кубических метров. То есть, потребление с учетом прогнозов этого года уже более 20 млрд», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Правительства.

По его словам, газа может не хватить, при таких темпах потребления.

«Этот газ, если его максимально использовать для производства электроэнергии, то возможно в таком объеме его может не хватить для газификации населения. Поэтому в первую очередь исходим с точки зрения покрытия нужд населения», - добавил министр.



