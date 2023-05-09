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    До 25% доходов от платных парковок будет забирать акимат Астаны

    9 Мая 2023, 15:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате сообщили о планах по пересмотру условий договора о платных парковках с «Парковочным пространством Астаны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В среднем планируется увеличить до 25%. При этом отмечаем, что вся сумма со штрафов идёт в бюджет города», - сообщили в акимате в ответ на официальный запрос редакции.

    В ведомстве также рассказали о том, что с момента заключения договора ГЧП распределение дохода между сторонами с ноября 2018 года по декабрь 2022 года в процентном соотношении составляло государственному партнеру – (5%); частному партнеру – (95%), при этом платные парковки действовали только на участке бульвара «Нуржол».

    Ранее аким города Женис Касымбек в беседе с журналистами сообщил о том, что договор государственно-частного партнерства с ТОО «Астана парковочное пространство» будет пересмотрен.

    «Необходимо пересмотреть ряд условий договоров ГЧП – во-первых, объем инвестиций, во-вторых, доли получения прибыли государством и частным инвестором, в-третьих, очень большой вопрос по местам парковок, потому что есть факты, когда парковочные места установлены рядом с социальными объектами, такими как школы, больницы», - сказал Женис Касымбек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Акимат Транспорт
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