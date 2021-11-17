До 2,6 трлн тенге увеличился объем промышленного производства в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в Мангистауской области объем промышленного производства увеличился с 6,0 млн. тенге до 2,6 трлн. тенге. Из них обрабатывающая промышленность с 3,0 млн. до 183 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Мангистауская область - промышленный регион, основными видами полезных ископаемых которого являются нефть и газ. По итогам прошедшего 2020 года Мангистауская область заняла 3-е место по объему промышленного производства.

Здесь сосредоточено 23% добываемой по республике нефти, 5,5% природного газа, 85% производства азотных минеральных удобрений, 25% производства битума, 25% бора и доломита, 8,0% портландцемента, 4,5% добываемой электроэнергии.

Всего в регионе работают 25 нефтедобывающих компаний, таких как АО «Мангистаумунайгаз», АО «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «Каракудукмунай», филиал компании «Бузачи Оперейтинг ЛТД», компания «Тоталь е энд П Дунга ГмбХ», ТОО «Кен-Сары», добывающих основную долю сырой нефти.

За 10 лет индустриализации доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленности области выросла с 3,7% в 2010 году до 6,5% в 2021 году.

За годы независимости в регионе запущено более 30 крупных и средних промышленных предприятий в обрабатывающей промышленности. В частности, одним из предприятий, внесших большой вклад в развитие обрабатывающей промышленности Мангистауской области, является АО «КазАзот». Это единственная в Казахстане компания по производству аммиака и аммиачной селитры. Предприятие способно в полной мере удовлетворить спрос отечественной экономики на азотные минеральные удобрения.

Производственная мощность АО «КазАзот» составляет 330 тыс. тонн аммиачной селитры в год, 200 тыс. тонн жидкого аммиака, 360 тыс. тонн азотной кислоты.

В 2012-2016 годах в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития реализован 1 и 2 этапы проекта модернизации завода, по результатам которого модернизировано основное оборудование завода, внедрены передовые технологии. Введена в эксплуатацию собственная газопоршневая электростанция. Сегодня продолжается 3 этап модернизации завода.

Большая часть производства будет поставлена в сельскохозяйственный сектор и на нужды горных работ на казахстанском рынке. Остальная часть экспортируется за рубеж, в основном в Азербайджан, Грузию, Кыргызстан, Россию, Туркменистан, Украину, а также в Восточную Европу.

Так, в январе-сентябре текущего года предприятие экспортировало 80,8 тыс. тонн аммиачной селитры.

За январь-октябрь текущего года завод произвел 761,6 тыс. тонн продукции.

На сегодняшний день на заводе работает более 1200 человек.

«С 2021 по 2025 год планируется реализовать 27 инвестиционных проектов по развитию обрабатывающей промышленности Мангистауской области, создав более 2000 новых рабочих мест на сумму более 250 миллиардов тенге», - сказал заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.