До 17 человек выросло число погибших при стрельбе в школе в Ижевске

ИЖЕВСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек. Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получили 24 человека, среди них 22 ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Данные по погибшим и раненым в школе №88 привели власти Удмуртии, ссылаясь на Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось о 13 погибших. В пресс-службе МВД региона также сообщали, что найдено тело мужчины, устроившего стрельбу, он покончил с собой.

«Полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - сказали в пресс-службе. В СК подтвердили эту информацию.

Личность мужчины установлена, это 34-летний местный житель, выпускник школы №88.

Школа находится в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Сейчас там учатся 982 школьника, работает 80 учителей.

По информации ТАСС, в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска с 26 по 29 сентября объявили траур по погибшим.

Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с жертвами при нападении на школу в Ижевске.

Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС



