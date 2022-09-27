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    До 17 человек выросло число погибших при стрельбе в школе в Ижевске

    27 Сентября 2022, 07:32

    ИЖЕВСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек. Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получили 24 человека, среди них 22 ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Данные по погибшим и раненым в школе №88 привели власти Удмуртии, ссылаясь на Следственный комитет РФ.

    Ранее сообщалось о 13 погибших. В пресс-службе МВД региона также сообщали, что найдено тело мужчины, устроившего стрельбу, он покончил с собой.

    «Полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - сказали в пресс-службе. В СК подтвердили эту информацию.

    Личность мужчины установлена, это 34-летний местный житель, выпускник школы №88.

    Школа находится в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Сейчас там учатся 982 школьника, работает 80 учителей.

    По информации ТАСС, в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска с 26 по 29 сентября объявили траур по погибшим.

    Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с жертвами при нападении на школу в Ижевске.

    Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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