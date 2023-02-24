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    До 15 лет лишения свободы грозит астанчанину за поставку и сбыт мефедрона

    24 Февраля 2023, 17:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 15 лет лишения свободы грозит астанчанину за поставку и сбыт мефедрона в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности была получена оперативная информация в отношении жителя Астаны, который занимался поставкой и сбытом мефедрона в особо крупном размере, как в самой столице, так и за ее пределами. По факту было начато досудебное производство по ст. 297 ч.3 п.5 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием электронных и информационных ресурсов».

    При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 «бомб», в каждой из которых от 10 до 30 расфасованных закладок. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является психотропным веществом – мефедроном общим весом 843 грамма. 35-летний астанчанин не успел спрятать закладки по тайникам. Также наркополицейские изъяли мобильный телефон подозреваемого, в котором имеется переписка c куратором по продаже наркотических средств и фотоотчет о сбыте мефедрона.23 февраля подозреваемый был заключен под стражу. Полицейскими продолжается работа по установлению других участников преступной деятельности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область МВД РК Борьба с наркотиками
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