До 13 человек выросло число погибших при стрельбе в школе в Ижевске

ИЖЕВСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 13 человек, среди них семь детей. Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранены 14 детей и семь взрослых», - уточнили в СК.

Ранее сообщалось о девяти погибших. В пресс-службе МВД региона также сообщали, что найдено тело мужчины, устроившего стрельбу, он покончил с собой.

«Полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - сказали в пресс-службе. В СК подтвердили эту информацию.

По информации ТАСС, в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска с 26 по 29 сентября объявили траур по погибшим.

«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», - написал глава республики Александр Бречалов в понедельник в своем Telegram-канале .

К школе приехали глава республики Александр Бречалов и министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.





Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС











