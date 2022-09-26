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    До 13 человек выросло число погибших при стрельбе в школе в Ижевске

    26 Сентября 2022, 17:12

    ИЖЕВСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 13 человек, среди них семь детей. Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает МИА «Казинформ».

    «По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранены 14 детей и семь взрослых», - уточнили в СК.

    Ранее сообщалось о девяти погибших. В пресс-службе МВД региона также сообщали, что найдено тело мужчины, устроившего стрельбу, он покончил с собой.

    «Полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - сказали в пресс-службе. В СК подтвердили эту информацию.

    По информации ТАСС, в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска с 26 по 29 сентября объявили траур по погибшим.

    «С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», - написал глава республики Александр Бречалов в понедельник в своем Telegram-канале .

    К школе приехали глава республики Александр Бречалов и министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.


    Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС




    Автор:

    Гульмира Байзакова

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