Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    До 10 лет грозит жителю Кызылорды за реализацию фальшивых банкнот в 20 000 тенге

    26 Апреля 2023, 10:59

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Завершено расследование уголовного дела по факту хранения и сбыта поддельных денег, выявленное Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области, материалы направлены в суд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    28-летний житель Кызылорды обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивых банкнот номиналом 20 000 тенге.

    Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на сдачи он получал оригинальные банкноты Нацбанка РК. В ходе расследования он полностью признал свою вину.

    Согласно заключениям исследования криминалистов, изъятые банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка РК и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах.

    Отметим, что за данные уголовные деяния в Уголовном кодексе РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Суды Минфин РК Кызылорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Женская команда Кызылординской области победила в VI летней Спартакиаде по гандболу
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров