Дни культуры Кыргызстана пройдут в Казахстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 29 апреля, в рамках рабочей поездки в Бишкек Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой primeminister.kz.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества.

Высоко оценив взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере, Алихан Смаилов выразил готовность Правительства РК оказать содействие в проведении Дней культуры Кыргызстана в Казахстане в октябре текущего года.

Премьер-Министр РК также проинформировал Президента Кыргызстана о договоренностях, достигнутых по итогам 10-го заседания Межправительственного совета.