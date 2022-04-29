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    Дни культуры Кыргызстана пройдут в Казахстане

    29 Апреля 2022, 20:02

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 29 апреля, в рамках рабочей поездки в Бишкек Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой primeminister.kz.

    В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного и приграничного сотрудничества.

    Высоко оценив взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере, Алихан Смаилов выразил готовность Правительства РК оказать содействие в проведении Дней культуры Кыргызстана в Казахстане в октябре текущего года.

    Премьер-Министр РК также проинформировал Президента Кыргызстана о договоренностях, достигнутых по итогам 10-го заседания Межправительственного совета.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Культура Кыргызстан Алихан Смаилов
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