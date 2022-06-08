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    Дни культуры Казахстана пройдут в Беларуси в июле 2022 года

    8 Июня 2022, 19:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с первым заместителем Премьер-Министра Беларуси Николаем Снопковым, прибывшим в город Нур-Султан для участия в 17-ом заседании Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему углублению и укреплению сотрудничества с Беларусью, в том числе наращиванию взаимной торговли и инвестиций.

    «Считаю, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота и развития торгово-экономической кооперации между нашими странами», - подчеркнул Премьер-Министр РК.

    По его словам, на сегодняшний день в сфере промышленной кооперации совместно с белорусской стороной реализовано семь проектов на общую сумму $100 млн. На стадии реализации находятся еще два проекта на сумму $14 млн, также прорабатываются новые проекты.

    В свою очередь Николай Снопков отметил, что Беларусь заинтересована в комплексном развитии отношений с Казахстаном во всех взаимовыгодных направлениях.

    «Мы являемся проверенными временем партнерами, поэтому наша задача наращивать и углублять сотрудничество во всех сферах. Фундаментом этого является производственная кооперация и укрепление разноплановых бизнес-связей между странами», - сказал первый вице-премьер Беларуси.

    В ходе встречи стороны также обсудили реализацию совместных проектов в строительстве, сельском хозяйстве и энергетике, взаимодействие в сфере гражданской авиации, а также проведение Дней культуры Казахстана в Беларуси в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске в июле 2022 года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Культура Экономика Беларусь Сотрудничество
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