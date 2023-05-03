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    Дни культуры Казахстана планируют провести в Азербайджане

    3 Мая 2023, 11:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов встретился с президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой, обсудили проведение совместных культурных мероприятий, передает МИА «Казинформ».

    «Главы наших государств выступают за усиление сотрудничества в этой сфере. Прорабатывается вопрос об организации выставки, посвященной древним тюркским письменам. Это хорошая возможность узнать побольше о нашей общей культуре и познакомить с ней тех, кому интересна история тюркской цивилизации. Г-жа Эфендиева также рассказала и о готовящихся в Азербайджане мероприятиях, имеющих отношение к Казахстану», - написал в социальной сети Асхат Оралов.Например, на август этого года запланирована презентация книги, в которую войдут труды азербайджанских литераторов об Абае. А уже в этом месяце планируется выпуск почтовой марки с изображением Жамбыла Жабаева.

    «Кроме того, азербайджанская сторона приняла наше приглашение поучаствовать в запланированном на август международном фестивале ремесленников. Также наши азербайджанские коллеги готовы профинансировать организацию историко-культурных проектов в Казахстане.Мы намерены укреплять культурные связи с Азербайджаном и другими тюркскими странами по линиям Организации Тюркских государств, ТЮРКСОЙ и другим направлениям. В этом году мы планируем провести в Азербайджане дни культуры Казахстана. Наши артисты и творческие коллективы с нетерпением ждут этой возможности. И мы приложим все усилия для того чтобы создать больше возможностей для реализации потенциала наших работников сферы культуры», - резюмировал А. Оралов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Культура Азербайджан Тюркский мир
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