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    • Дни казахстанского кино проходят в Бишкеке

    6 Августа 2022 13:00

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Накануне в Бишкеке в столичном кинотеатре «Ала-Тоо» торжественно открылись Дни казахстанского кино, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В первый день зрителям представили к просмотру премьеру художественного фильма «Мукагали», режиссером которого является Болат Калымбетов. По словам создателя, картина повествует о последних годах жизни великого казахского поэта Мукагали Макатаева, который прожил всего 45 лет. Через экран он старался показать свое понимание о тяжелой судьбе поэта, рассказать о его быте, семье и возможных причинах скоропостижной кончины.

    На мероприятии среди гостей присутствовали дипломаты посольства РК в Кыргызстане, режиссер фильма Болат Калымбеков, актер кино Байсакалов Толепберген, продюсер Ашимова Диана, сотрудники НАО «Государственного центра поддержки национального кино» Ырыс Асель, Торебай Канат, Омиралиев Жанкельды, киновед и кинокритик Гульбара Толомушева, кыргызские кинематографисты и многие другие.

    «Выражаю благодарность всем пришедшим на просмотр фильма, а кыргызской стороне - за прием наших кинематографистов! Я думаю, что сотрудничество между двумя странами в культурно-гуманитарной сфере должно расширяться и сводиться только к миру, братству и взаимопониманию. Такие творческие работы сближают народы. Желаю множество новых совместных проектов между братскими государствами. Хочу закончить словами великого поэта Олжаса Сулейменова: «Я всегда буду возвышать свои степи, при этом не унижая чужие горы…», - выступил с приветственным словом дипломат посольства Казахстана в Кыргызстане Асхат Сыздыков.

    Картина «Мукагали» получила приз экуменического жюри на 25-ом Таллиннском кинофестивале «Темные ночи». Официально в прокат фильм выйдет 21 октября этого года.

    Дни казахстанского кино продлятся 6 августа показом фильма «Огонь» режиссера Айжан Касымбек.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    #Внешняя политика Казахстана #МИД РК #Культура #Кыргызстан
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