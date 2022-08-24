Дни Алматинской области проходят в столице Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ - У жителей и гостей Баку появилась возможность познакомиться с культурой и природными богатствами Алматинской области в рамках информационно-туристического проекта Welcome to KZ, передает собственный корреспондент МИА Казинформ.

«Это большая честь - представлять нашу область на зарубежной выставке. Ведь Алматинская область славится не только красивыми природными достопримечательностями, но и богатой культурой. У гостей выставки будет возможность ознакомиться как с особенностями местного туризма, так и узнать больше об искусстве кочевников – соколиной охоте», - сообщили в туристском информационном центре Алматинской области.

Проект Welcome to KZ проводится туристическим оператором Discovery Almaty при поддержке посольства Республики Казахстан в Азербайджане в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Центр представляет собой казахскую 10-канатную юрту, в которой проводятся два вида выставок – еженедельная, представленная различными регионами Казахстана, а также постоянная, на которой выставлены 7 ключевых экспозиций. В них вошли туристические дестинации Алматинской области, Центр соколиной охоты «Кыран», горнолыжный курорт Шымбулак, ТРЦ Esentai Mall, космодром Байконур и АО «Эйр Астана».

По словам организаторов, Центр Welcome to KZ будет функционировать с 1 по 31 августа на Приморском бульваре в столице Азербайджана - Баку.