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    Для замены на орбите поврежденного корабля «Союз МС-22» потребуется месяц

    19 Декабря 2022, 02:03

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску корабля «Союз МС-23». При необходимости она может быть ускорена для отправки корабля на МКС в более ранние сроки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

    Как сообщалось, 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», находящегося в составе МКС.

    Корабль, который 21 сентября 2022 года доставил на космическую станцию российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио, должен был по плану 16 марта 2023 года вернуть экипаж МКС-68 на Землю.

    Специалисты подмосковного Центра управления полетами постоянно контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента МКС и пилотируемого корабля «Союз МС-22». Параллельно рабочие группы выясняют причины нештатной ситуации, анализируют техническое состояние корабля «Союз МС-22» и вырабатывают рекомендации по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа станции. В конце декабря планируется совещание, на котором будут заслушаны выводы рабочих групп и приняты решения, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Как считают в Роскосмосе, предпосылок для срочного возвращения «Союза МС-22» на Землю нет. Тем не менее, в госкорпорации подтвердили, что подготовка к запуску корабля «Союз МС-23» на Байконуре может быть ускорена, в зависимости от ситуации.

    По мнениям космических специалистов и экспертов, которыми они делятся в социальных сетях, ситуация складывается сложная и для того, чтобы подготовить и отправить к МКС новый космический корабль для замены поврежденного «Союза», нужно будет время – не менее месяца.

    В данное время полет российского сегмента Международной космической станции продолжается в штатном режиме, жизни и здоровью космонавтов ничто не угрожает. 18 декабря у российской команды МКС был заслуженный выходной.

    Фото Роскосмос

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Россия Мировые новости
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