Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Для юных жителей Экибастуза организована безопасная перевозка по железной дороге

    17 Января 2023, 11:10

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2 ,5 тысяч детей из Экибастуза доставили пассажирскими поездами на станцию Курорт-Боровое, где они провели зимние каникулы, и обратно домой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    АО «Пассажирские перевозки» уделило особое внимание перевозкам детских организованных групп. Для обеспечения безопасной и комфортной перевозки несовершеннолетних организованы свыше 30 дополнительных прицепных вагонов.

    Чтобы поездка детей была более увлекательной и интересной, по прибытию на станцию Курорт-Боровое для детей организована познавательная экскурсия по достопримечательностям курортной зоны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    КТЖ Акмолинская область Транспорт Экибастуз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 140 подъездных путей намерены вернуть в собственность государства в РК
    Как уберечь ребенка от коклюша - санврачи СКО
    Новый реабилитационный центр для детей открылся в Балхаше
    Фонд «Қазақстан халқына» обеспечил лекарствами на 15,3 млрд тенге 130 казахстанцев
    Популярное
    1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
    2 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    3 Назначен заместитель акима Павлодарской области
    4 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
    5 Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве
    Новости партнеров