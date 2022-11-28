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    Для строительства соцобьектов в Атырауской области выделено 19 участков

    28 Ноября 2022, 23:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Под строительство социальных объектов в Атырауской области выделено 19 земельных участков. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках генерального плана по строительству социальных объектов выделено пять участков для строительства объектов образования и 14 для медицинских объектов. В данное время разрабатывается проектно-сметная документация.

    «По объектам образования управление выделило земли под строительство школы в селе Сарайшык Махамбетского района, пристроек к школам №17, №3 и №16 города Атырау, к школе №2 в поселке Макат. По объектам здравоохранения планируется строительство поликлиник на 250 мест в микрорайонах Нурсая и Оркен города Атырау, врачебных амбулаторий в селе Амангельды и микрорайоне Жулдыз города Атырау. Кроме того, будут построены врачебные амбулатории в селах Суюндук и Балкудук Курмангазинского района, фельдшерско-акушерский пункт в селе Талдыколь Махамбетского района, медицинские пункты в селах Кадырка, Шагырлы и Алтыншы Курмангазинского района. Планируется начать в Атырау строительство радиологического корпуса при областном онкологическом диспансере и станции скорой помощи с тремя подстанциями, а также центра психического здоровья на 250 койко-мест», - сообщил Нурберген Кусаинов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Строительство Атырау
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