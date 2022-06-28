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    Для создания цифрового государства надо отменить любые справки – глава МЦРИАП

    28 Июня 2022, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что цифровые решения приносят значимые результаты для всего общества и государственного аппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для создания цифрового государства нам необходимо осуществить полный запрет на повторный запрос данных, отменить любые справки, базируясь на ключевом принципе - данные принадлежат гражданам или бизнесу, а не государству и чиновникам», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    «Успех цифровой трансформации страны напрямую зависит от уровня вовлеченности всех ЦГО и МИО. Цифровые решения приносят осязаемые результаты как для общества, так и для государственного аппарата, особенно в части улучшения его эффективности», - добавил министр.

    По словам главы ведомства, на сегодня в связанные с цифровизацией отрасли внесены изменения в 4 Кодекса и 16 законов, включающие 100 поправок в действующее законодательство.

    Ранее Багдат Мусин сообщил, что в Международном финансовом центре «Астана» на базе экспат-центра запущена специальная услуга для иностранных IT-специалистов. По его словам, ведется работа по релокации зарубежных IT-компаний в Казахстан.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Цифровой Казахстан МЦРИАП
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