Для сдерживания цен на продукты в Алматы выделили 15 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По словам акима Алматы Ерболата Досаева, это самый большой объем средств на стабилизацию цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц Алматы попросила акима города Ерболата Досаева прокомментировать рост цен на продукты и принять меры по их сдерживанию. Ерболат Досаев ответил, что в марте начнутся первые поставки продуктов по программе стабилизации цен.

«Рост цен - важный вопрос и главный вызов для акимата города. Мы начали работу по сдерживанию и стабилизации цен на основные продукты осенью прошлого года. Заключили специальные договоры на межсезонье. Алматы выделил самый большой объем средств на стабилизацию цен - 15 млрд тенге. Начиная с середины марта получим первые поставки. Надеемся, что цены по самым быстрорастущим позициям мы вернем на место», - сказал Ерболат Досаев.

Аким также добавил, что в Алматы помимо монопольной «Алтын Орды», откуда в город поставляется 75% овощей, фруктов и мяса, появились и оптовые поставщики.

«Сеть «Магнум» начала работу напрямую с поставщиками, благодаря чему цены снизились. Надеюсь, что остальные торговые сети найдут тоже пути решения проблемы. Работа над этим продолжается, нам Министерство торговли и интеграции, Правительство, акимат Алматинской области помогает, но чуда сразу не будет. Работы начались только в начале сентября. Мы заключили договор с Аксуским заводом по сахару на 2,6 млрд тенге. Надеюсь, что летом скачков по ценам на сахар не будет. По хлебу цена держится, потому что мы ее субсидируем, дополнительные деньги из местного бюджета выделили. К сожалению, растут цены и на непродовольственные товары. Из-за общей геополитической ситуации транспортная логистика нарушилась, но понемногу наши компании ищут пути, у них появились новые поставщики.

Вопрос цен город держит на особом контроле. Что касается Наурызбайского района, то здесь плохо развит уровень оптовой торговли, мало магазинов, нет конкуренции. Над этим вопросом мы тоже работаем с акиматом района – привлекаем предпринимателей, чтобы в шаговой доступности обеспечить качественной торговлей жителей района», - ответил аким мегаполиса.

В декабре прошлого года сообщалось, что для стабилизации цен на социально значимые продукты в Алматы выделят 15 млрд тенге.



