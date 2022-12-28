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    Для людей с электронной кардиосистемой не предусмотрено безопасное прохождение вне металлоискателей - мажилисмен

    28 Декабря 2022, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане для людей с электронной кардиосистемой (ЭКС) не предусмотрены безопасные прохождения вне металлоискательной и антикражной системы. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для людей с электронной кардиосистемой (ЭКС) не предусмотрены безопасное прохождение вне металлоискательной и антикражной системы, которая опасна автоматическим нарушением определенных настроек, от которых напрямую зависит жизнь человека, ведь именно они запускают искусственный ритм сердца, когда наступает сердечная пауза или замедление сердечного ритма. Несмотря на то, что у таких людей есть удостоверение носителя ЭКС, крайне редко где обеспечивают безопасное прохождение для них», - сказал Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Мажилисмен добавил, что некоторые люди на охране таких проходных пунктов, как например, на железнодорожном вокзале, не понимая всей серьезности ситуации, утверждают, что их система безопасна и не позволяют пройти, даже если перед ними ребенок. Такие ситуации вызывают недовольство больных людей из-за такого бесчеловечного отношения служб охраны.

    «Ведь есть альтернатива прохождения электронной системе охраны ручным досмотром. В чем причина неосведомленности работников таких объектов, почему не проводится разъяснительная работа? Считаем, что в зданиях общего пользования для таких лиц должны быть безопасные для их здоровья места прохождения», - подчеркнул депутат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Здравоохранение Безопасность Общество
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