Для лекарственного обеспечения сельских жителей РК открыто 240 аптечных пунктов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об обеспечении медицинской помощью и лекарствами сельского населения Казахстана рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в ведомстве, в этом году в Казахстане впервые начаты профилактические осмотры сельских жителей для раннего выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, органов дыхания в старшей возрастной группе и рака предстательной железы.

«Среди сельских жителей определены целевые группы по таким категориям, как «дети» в возрасте от рождения до 18 лет, «жастар» - от 18 до 29 лет, «Енбек-1» - от 30 до 44 лет, «Енбек-2» - от 45 до 65 лет и «Зейнеткер» - старше 66 лет. Для решения доступности лекарств для сельских жителей обеспечено открытие 72 аптечных пунктов и 161 частных аптек на селе. Для лекарственного обеспечения сельских жителей открыто 75 аптечных пунктов на базе медицинских организаций, 165 частных аптек», - сообщили в Минздраве.

Также возобновлена работа двух медицинских поездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», которые уже оказали медицинскую помощь более 77 тысячам жителей.

Кроме того, для повышения доступности ПМСП населению страны, в том числе сельскому, в текущем году пересмотрен государственный норматив сети организаций здравоохранения.

Также проводится обеспечение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами – оснащение доведено до 84 %, добавили в ведомстве.

Ранее в Министерстве здравоохранения РК рассказали о наиболее значимых проектах, новшествах и событиях уходящего 2022 года.

