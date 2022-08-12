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    • Дизтопливо на 14,6 млн тенге незаконно продала компания в Алматы

    12 Августа 2022 09:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершили досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «AA Trade Company» по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и продажей дизельного топлива объемом 78 тонн на общую сумму 14,6 млн тенге без документов, подтверждающих их законное происхождение», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    По приговору суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с применением амнистии.

    Ранее сообщалось, что одна из компаний незаконно заработала 74 млн тенге на продаже дизтоплива. В период 2020-2021 гг. из 12,5 тыс. тонн дизельного топлива, полученного по льготной цене, ТОО реализовало в адрес сельхозтоваропроизводителей только 10,3 тыс. тонн. Остаток в объеме 2,2 тыс. тонн ТОО продавало по монопольно высоким ценам через сеть своих АЗС.

    Фото:cdn.u.media
    #Алматы #Борьба с преступностью #Судебный процесс #Топливо
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