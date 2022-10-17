Директором республиканского центра реабилитации «Бурабай» назначена Саягуль Каиргельдина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Саягуль Каиргельдина назначена директором республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр реабилитации «Бурабай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Каиргельдина Саягуль Айдаровна родилась 9 августа 1973 года.

Окончила Карагандинский Государственный Университет имени Е.А.Букетова: факультет «биология», кафедра анатомии и физиологии человека; Карагандинскую юридическую Академию ; Международный университет восстановительной медицины в Москве ; Медицинский университет «Астана»: факультет непрерывного профессионального развития и дополнительного образования, специальность: менеджмент и маркетинг в

здравоохранении.

Имеет ученую степень доктора PhD, профессор НАН РК. Выпускница Президентской программы «Болашак».

Трудовую деятельность начала в 1990 году в должности - воспитателя Киевской средней школы №3. В разные годы работала преподавателем, доцентом в вузе, начальником отдела медицинского международного сотрудничества, главным экспертом, главным менеджером Управления инновационной и образовательной деятельности РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» и экспертом Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан.

Работала в должности президента АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, руководителя представительства санаториев Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, затем руководителем Центра курортологии НАО «Медицинский университет Караганды» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Является главным внештатным курортологом Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Автор 51 статьи в научных изданиях, 1 учебника для студентов высших учебных заведений, 2 научных изобретений, 3 авторских патентов, 1 монографии, посвященной курортам Казахстана.

Фото: gov.kz