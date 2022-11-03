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    Директора лесхоза в СКО осудили за взятку в 15 тысяч тенге

    3 Ноября 2022, 14:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области директора лесхоза «Жамбылское» осудили за получение взятки в размере 15 тыс. тенге. Ему назначили наказание в виде штрафа в 25-ти кратном размере, или 375 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в ведомстве рассмотрели обстоятельства, которые способствовали получению незаконного вознаграждения.

    Из материалов дела следует, что директор Жамбылского лесхоза Исимбаев в мае этого года получил 15 тыс. тенге от жителя Костанайской области Трифонова за разрешение выпилить 100 кубометров березы и осины. Директор лесхоза знал, что у последнего с прошлого года остались неиспользованными 30 кубометров древесины и необлагороженное место лесосеки. В выписке деляны он отказал, но изменил решение после получения денег.

    Теперь Исимбаеву предстоит выплатить гораздо большую сумму в бюджет. Трифонову назначили наказание в виде 15-ти кратного размера суммы взятки, что составляет 225 тыс. тенге. Обоих пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу вступил.

    «У органа уголовного преследования имеются достаточно оснований полагать, что обстоятельствами, способствовавшими совершению правонарушения, явилось отсутствие контроля со стороны руководства управления природных ресурсов и регулирования природопользования за исполнением Исимбаевым своих служебных обязанностей и профилактической работы по недопущению коррупционных правонарушений среди сотрудников данного ведомства», - отметили в пресс-службе департамента.

    Антикоррупционная служба рекомендовала привлечь к строгой дисциплинарной ответственности непосредственного руководителя Исимбаева, внести в уполномоченный орган предложение по введению новой государственной услуги, регламентирующей процедуру отпуска и норму отпускного объема древесины.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Суды
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