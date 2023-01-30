Директор школы выиграл суд по делу о клевете в отношении госслужащего в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном суде оправдали директора школы Абзала Тажимишева по делу о клевете в отношении руководителя департамента госаудита Сакена Касымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела 15 ноября 2022 года директор школы пришел в кабинет руководителя департамента госаудита, поговорить о своем деле. А затем он вызвал полицию, весь процесс он одновременно снимал на две камеры.

«Ранее аудит в школе выявил нарушения в процессе госзакупок по 22 договорам на общую сумму 34,8 млн тенге. Госзакупки были проведены способом из одного источника - это нарушение. Директора Абзала Тажимишева привлекли к штрафу в 6,7 млн тенге, вину он признал и оплатил часть штрафа.

15 ноября в день финансистов он грубо вошел в мой кабинет с видеокамерами, это был неприемный день, он думал, что мы празднуем, вызвал полицию, сказав, что я пьяный. На видео он меня снимал, грозился разослать в соцсети», - сказал С. Касымов.

Полиция приехала на вызов, однако медэкспертиза показала, что госслужащий был трезв. Затем Касымов подал в суд, обвинив директора школы в клевете. Суд первой инстанции пришел к выводу, что директор школы распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающих репутацию истца. Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе от 23 ноября 2022 года А.Тажимишев был признан виновным по статье 73-3 КРКоАП (клевета) и ему было назначено взыскание в виде штрафа в размере 160 МРП или 490 080 тенге.

Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, А.Тажимишев обжаловал его в апелляционном порядке в Актюбинский областной суд. Суд, исследовав материалы дела, выслушав участников процесса постановил, что в действиях директора не усматривается состав административного правонарушения, вина его в совершении клеветы не доказывается представленными доказательствами.

Суд установил, что у директора не было намерений оклеветать госслужащего, а позвонил он в полицию, так как почувствовал в кабинете запах алкоголя и решил удостовериться, находится ли потерпевший в состоянии алкогольного опьянения или нет.

В результате постановление суда первой инстанции было отменено, производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Судебный акт вступил в законную силу.

Сакен Касымов не согласился с решением областного суда и намерен обжаловать его в Верховном суде.



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