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    Директор и бухгалтер ветстанции осуждены за хищение 62,9 млн тенге

    18 Сентября 2021, 21:13

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Директор и бухгалтер ветеринарной станции осуждены за хищение 62,9 млн тенге бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    «14.09.2021 года приговором Шуского районного суда осуждены: директор КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Шуского района» Тилемисов Д.М. (ст.189 ч.4 п.2 УК) к лишению свободы сроком на 8 лет; главный бухгалтер КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Шуского района» Аукешева С.С. (ст.189 ч.4 п.2 УК) к лишению свободы сроком на 7 лет. Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 62 954 936 тенге, путем необоснованного их перечисления на счета аффилированных компаний за фактически не поставленные товароматериальные ценности, а также путем необоснованного перечисления самим себе - завышенных заработных плат, премий и командировочных расходов», - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
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