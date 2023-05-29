Дипломная работа казахского общественного деятеля Жаханши Досмухамедова найдена в московском архиве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В московском архиве найдена дипломная работа казахского общественного деятеля, одного из лидеров западного крыла партии «Алаш» Жаханши Досмухамедова. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил старший преподаватель Международного казахско-турецкого университета имени Ахмета Ясави, доктор PhD Мухтар Исаев.

«2022 год для меня был плодотворным. Получив международную стипендию «Болашак», я прошел научную стажировку в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. В результате моих поисков в московских архивах я наткнулся на очень интересные материалы. Самым ценным из найденных документов стала дипломная работа представителя казахской интеллигенции Жаханши Досмухамедова, написанная в 1910 году на тему «Қазақтың әдет заңының негізгі ұйғарымдары және оларды жүзеге асырушы орган ретіндегі халық соты», – отмечает Мухтар Исаев.

По его словам, потребовалось некоторое время для выяснения, что эти документы ранее нигде не публиковались. Для современного общества крайне необходимо изучение нашего исторического прошлого. Эти материалы важны для изучения общественно-политической деятельности человека, который пожертвовал своей жизнью во имя будущего своего народа, но долгое время оставался неизвестным.

Жаханша (Жанша) Досмухамедулы родился в 1886 году(по некоторым данным, в 1887 году) в Жымпытинской волости Уральского уезда (сейчас Западно-Казахстанская область). Он учился в Уральском войсковом училище. Окончил юридический факультет Московского университета.

После Февральской революции 1917 года Жаханша Досмухамедов принимал активное участие в общественно-политической жизни, на Всероссийском съезде мусульман в Москве его избрали заместителем председателя совета мусульман. Он был членом государственного совета по разработке законопроекта об Учредительном собрании Временного правительства. Вместе с тем был одним из организаторов проведения Всеказахского съезда в 1917 году. Он был избран в состав правительства «Алашорда» и возглавлял Западное отделение автономии «Алаш». После установления советской власти Жаханша Досмухамедов занимал различные должности в городах Ташкенте, Кызылорде и Алматы. В 1930 году перевелся в Москву. С этого периода он подвергался различным обвинениям и гонениям по политическим статьям.

Жаханша (Жанша) Досмухамедов был расстрелян 3 августа 1938 года в Москве, похоронен в общей могиле в населенном пункте Бутово.







