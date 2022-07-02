Дипломат мирового масштаба - первый полпред СССР в Саудовской Аравии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Издавна у тюрков, казахов, кочевников ценились мудрое слово, красноречие, умение выстраивать отношения через диалог и сотрудничество. Эти ценности послужили в будущем развитию дипломатии в современном Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На каменных стелах эпохи Тюркского каганата в Монголии в рунических письменах воспеты правитель Бумын-каган и его брат, полководец Кюль-тегин. Это произведение оставлено в назидание потомкам.

В Великой степи очень ценили жырау, жыршы, акынов, биев и ханов, которые могли своим искусством красноречия решать сложные конфликты и задачи, примиряя враждующие стороны.

Благодаря своему красноречию, уму и искусству дипломатии казахские ханы смогли сохранить обширную территорию Великой Степи, названную Дешт-и Кыпчак, между двумя крупными государствами - Китаем и Россией, которая в XX веке стала независимым Казахстаном.

2 июля в Казахстане отмечается День дипломатической службы. Истоки казахской дипломатии стали закладываться при Касым-хане, его сыне Хакназар-хане в XVI веке, который наладил торговые и политические отношения с Москвой. Продолжил миролюбивую политику хан Тауекель.

В XVIII веке Абылай-хан сумел объединить силы Казахского ханства, превратив его в мощное военное государство. Он вел свою политику в соответствии с геополитическим положением Казахского ханства, находящегося между двумя империями — Россией и Китаем. Абылай-хан не прерывал дипломатических отношений с Цинской империей, умело используя разногласия между Россией и Китайской империей в интересах Казахского ханства. А для расширения дипломатических связей Казахского ханства активно развивал переговорный диалог с правителем Афганистана и готовил посольства в Турцию.

В традициях кочевников был унаследован опыт китайской, монгольской и русской дипломатии и создана своя собственная, которая представлена, начиная с XVII века, Ураз-Мухаммедом, Толе-би, Казыбек-би, Айтеке-би, Шоканом Уалихановым, в XX веке — Мустафой Шокайем, Алиханом Букейхановым, Назиром Торекуловым.

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения первого казаха - полномочного представителя Назира Торекулова.

Так писал о нем Президент РК Касым-Жомарт Токаев: «Назир Торекулов яркой кометой пронесся на политическом небосклоне 30-х годов прошлого столетия. Он был поистине масштабной личностью, которая, конечно же, не могла уместиться в прокрустово ложе сталинского режима. Тем не менее, куда бы не забрасывала судьба Назира Торекулова, он показывал себя как проницательный, энергичный человек, эрудированный политик, искренне верящий в светлое будущее Советского государства. Он был патриотом в лучшем понимании этого слова. Он был и патриотом своего народа и своего края, который взрастил его и дал путевку в большую жизнь. Лидерские качества Н. Торекулова, присущие лишь государственным деятелям, вкупе с талантом тонкого и прозорливого аналитика наиболее ярко проявились в дипломатический период его жизни».

Детали жизни и деятельность Н. Торекулова исследовал, собирал важные документы о нем доктор политических наук, бывший посол Казахстана в России Таир Мансуров, который написал несколько книг о первом после-казахе: «Аравийская эпопея полпреда Назира Тюрякулова» (2001 г.): «Аравийская эпопея полпреда Назира Тюрякулова» (2001 г.), «Полпред Назир Тюрякулов. Дипломат, политик, гражданин» (2003 г.), «Назир Тюрякулов». Серия ЖЗЛ (2004 г.), «Нәзір Төреқұлов» (2005 г.), «Познание личности. Полпред СССР Назир Тюрякулов» (2014 г.).

«Мне почти в полном объеме удалось получить документы, которые находились в архиве внешней политики Российской Федерации и других центральных архивах, в том числе - архивы ЦК КПСС, ФСБ. Многие десятилетия имя Назира Торекулова было предано полному забвению, а в дипломатическом справочнике о нем можно было найти только две скупые строчки. Анализ и изучение этих документов позволили выстроить целостную картину о нем и издать несколько научно-художественных книг о выдающейся деятельности замечательного сына казахского народа, полпреда СССР Назира Торекулова, который был полпредом СССР в Королевстве Саудовская Аравия долгие 8 лет. Это позволило фактически вернуть из небытия эту замечательную личность одного из творцов советской дипломатии», - сообщил Таир Мансуров.

По его словам, в получении столь важных документов ему помог академик Евгений Примаков, который является арабистом и знал, что в Саудовской Аравии очень ценят и уважают имя Н. Торекулова.

«Обладая энциклопедическими познаниями в международной политике, дипломатии, культуре, филологии и других областях общественной жизни, он быстро стал всенародно признанным экспертом во всех этих сферах. Всю свою жизнь Назир Торекулов посвятил служению родной стране, стал выразителем дум и чаяний казахского народа, его рупором и совестью», - подчеркивал академик, доктор экономических наук Евгений Примаков.

Будущий дипломат родился в 1892 году в Южно-Казахстанской области, в ауле Кандоз, недалеко от священного Туркестана, в семье торговца хлопком.

В 1904 году Назир окончил мектеб, в 1906 году - русское училище для населения национальных окраин, а в 1914 году - 8-классное коммерческое училище в Коканде.

Формирование личности Н. Торекулова происходило под влиянием великого наследия Абая и Шокана Уалиханова, в духовном общении с выдающимися представителями казахской элиты - Алиханом Бокейхановым, Шакаримом Кудайбердиевым, Ахметом Байтурсыновым, Мыржакыпом Дулатовым, Магжаном Жумабаевым, Жусупбеком Аймауытовым и другими.

В 1914-1916 годах, во время Первой мировой войны, он окончил три курса экономического факультета Московского коммерческого института. После указа 1916 года об отправке казахов для копания траншей на войне отправился на фронт.

«События в Туркестане в 1916 году толкнули меня на работу по оказанию помощи рабочим-туземцам, мобилизованным на тыловые работы. До конца демобилизации этих рабочих я прослужил в Земсоюзе. Там я организовал среди студенчества организацию и учительской интеллигенции в Минске общество «Еркiн дала». Я успел лишь выпустить первые воззвания этого общества, отпечатанные на шапирографе, и провел первое организационное собрание его в Оренбурге (в 1917 году)», - писал Н. Торекулов в своей автобиографии в 1922 году.

В 1917 году он сначала примкнул к левым эсерам, а в октябре 1918 года стал членом РКП(б). Служил в Красной армии.

В 1918–1919 годах являлся секретарем уездного исполкома, комиссаром просвещения, заведующим отделом народного образования в Коканде.

С 1920 года Н. Торекулов занимал ряд государственных должностей в Ташкенте, работал редактором газеты «Иштрати Июн», в краевом мусульманском бюро, в 1920–1921 годах в наркоме просвещения Туркестана, в сентябре–ноябре 1921 года являлся ответственным секретарем ЦК КП(б) Туркестана, членом Среднеазиатского бюро ВКП(б); с ноября 1921 года по март 1922 года работал председателем ЦИК Туркестана.

На этом посту он принял решение о переносе выходного дня с воскресенья на пятницу. Днями отдыха также были объявлены три дня, в которые правоверные мусульмане отмечают праздник Курбан айт.

По информации Т. Мансурова, в политической жизни многонациональной Туркестанской республики Н. Торекулов занимал одно из главных мест. В числе первых представителей местных национальностей Н. Торекулов был избран первым секретарем Центрального комитета Компартии Туркестана, возглавлял ЦИК Туркестанской республики, народный комиссариат просвещения.

В 1922–1926 годах Н. Торекулов работал в Москве, возглавлял Центральное издательство народов СССР, занимался научно-педагогической работой. Читал лекции в Коммунистическом университете трудящихся Востока, некоторое время был проректором этого учебного заведения. После этого началась его дипломатическая карьера.

За должность представителя СССР в конце 1927 года развернулась нешуточная борьба. Рассматривались претенденты для отправки на дипломатическую службу в Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные области (так раньше называлась Саудовская Аравия).

Н. Торекулов, проработав на разных ключевых должностях, будучи директором Центрального издательства народов СССР в Москве, был зачислен в резерв ЦК ВКП(б) и Наркомата иностранных дел СССР. Это был высокообразованный человек, потому Наркоминдел и настаивал на его персоне, считая Н. Торекулова единственной достойной кандидатурой, способной представлять Советский Союз в Восточном регионе.

Наркомату иностранных дел СССР, настаивавшему на кандидатуре Н. Торекулова, пришлось обратиться с официальным письмом к самому Сталину. Тот поддержал просьбу Наркоминдела, что и предопределило окончательный выбор. Так, на заседании Политбюро 24 ноября 1927 года было принято решение (Протокол № 137) «назначить полпредом в Геджас т. Торекулова», точнее, в Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные области, сменив на этом посту К.А. Хакимова, работавшего в Джидде с 1924 года.

«Это время было самым ярким периодом в жизни Торекулова. В Саудовской Аравии он использовал к обоюдной пользе свое дипломатическое искусство, выстраивая особые связи между двумя народами», - сообщил Мадияр Исмаилов, родственник Н. Торекулова.

Полпред Н. Торекулов, который свободно владел семью языками – казахским, русским, узбекским, татарским, турецким, немецким и французским, в сжатые сроки выучил и арабский для более эффективной работы, впоследствии полностью отказавшись от услуг переводчиков.

По этому поводу вспоминаются его слова: «А то говоришь одно, переводят другое, теряется соль». Уровень знания языка позволял ему не только выступать перед местной аудиторией, но даже полемизировать на теологические темы. Все это, наряду с высоким профессионализмом и личным обаянием советского дипломата, снискало ему уважение со стороны короля и его семьи.

Король Абдель Азиз аль-Сауд называл Н. Торекулова братом. Хорошие отношения сложились у полпреда и с сыновьями короля, особенно с принцем Фейсалом.

Н. Торекулов работал с первых дней создания государства, ныне именуемого Королевство Саудовская Аравия. С 1927 года эта страна называлась Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные области, с 1932 года - Саудовская Аравия. Новое государство начинало налаживать связи и отношения с другими странами. И Н. Торекулов был непосредственно причастен к этим событиям.

В 1932 году саудовская делегация во главе с принцем Фейсалом побывала с десятидневным визитом в Советском Союзе. Этот визит можно считать одним из главных политических достижений Н. Торекулова на посту полпреда. Обе стороны отнеслись к визиту очень серьезно. Москва понимала, что она будет принимать не просто сына саудовского монарха, семнадцатилетнего юношу, а престолонаследника, будущего короля дружественного государства. Саудовская же сторона рассчитывала достигнуть с правительством СССР договоренностей о предоставлении советских товарных кредитов на 1 млн фунтов стерлингов и сроком на 10 лет. В качестве полпреда Н. Торекулов проработал восемь лет.

Он представлял страну с коммунистической идеологией, но в то же время смело ставил вопрос перед своим правительством об оказании необходимой помощи при транспортировке паломников из Союза в Мекку и обратно.

Этому способствовали его эрудиция, блестящее знание языка и восточного менталитета, умение находить компромиссные решения между интересами сразу нескольких сторон, а также установление доверительных связей с местным политическим истеблишментом.

Однажды, в день национального праздника Турецкой Республики полпред выступил на арабском языке от имени всего дипломатического корпуса. После этого с Н. Торекуловым стали считаться и иностранные коллеги. На одном из коронационных торжеств он вновь выступил с приветственной речью на арабском языке в качестве «старшины» от имени всех дипломатов. С той поры сами представители дипкорпуса в момент возникновения каких-либо спорных вопросов в сообществе стали обращаться к советскому полпреду, тем самым невольно признав его дуайеном. Но главное – к нему возросло доверие со стороны саудовского монарха.

В 1933 году Н. Торекулов совершил хадж. Вот как об этом рассказывает Гаяз Исхаки, видный деятель татарско-мусульманского национального движения, бывший в эмиграции: «На улицах Мекки при нескончаемых звуках клаксона появился автомобиль, украшенный красными флажками с серпом и молотом. В нем сидели двое. …Тот, что был помоложе, был никем иным, как Назиром Торекуловым, представителем Советов в Хиджазе, членом Коминтерна. …Немедленно стало известно, что советский представитель прибыл для совершения паломничества. И на самом деле, г-н Торекулов, как и другие мусульмане, совершал обряды хаджа. Поприсутствовав на всех торжественных молебнах и выполнив все обряды, г-н Торекулов отправился в Медину для того, чтобы посетить могилу Пророка».

Но уже 31 августа 1935 года на заседании Политбюро (Протокол № 32) было принято решение «принять предложение НКИД об отзыве Н. Торекулова и назначении Хакимова».

С 1936 года Н. Торекулов работал в Институте народов Востока в Ленинграде и Институте языка и письменности народов Востока в Москве. Он является автором «Социально-политического словаря русско-узбекского языка» (Ташкент, 1922 г.). Занимался проблемой латинизации тюркских письменностей, был автором проекта латинизации тюркского алфавита, посвятив этому вопросу ряд статей в журналах «Жизнь национальностей», «Новый Восток».

Тридцатые годы для многих представителей казахской интеллигенции стали роковыми. Многие были расстреляны по необоснованным обвинениям в пантюркизме, связи с зарубежными странами. Их жены и дети отбывали наказания в спецлагерях, их имена и труды были преданы забвению. Не стал исключением и первый полпред СССР в Саудовской Аравии Н. Торекулов.

17 июля 1937 года он был арестован сотрудниками НКВД.

3 ноября того же года по обвинению в пантюркистской агитации и призывах к террору против советских государственных деятелей Н. Торекулов был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. И в тот же день приговор был приведен в исполнение.

Узнав об этом, власти Саудовской Аравии на 50 лет прекратили отношения с Советским Союзом.

И только 28 января 1958 года Н. Торекулов был реабилитирован.

Его дочь Анель всю свою жизнь прожила в России, но завещала похоронить ее на родине отца - в Туркестане. Сохранилось единственное фото Назира Торекулова с ней.

В Казахстане чтят память Н. Торекулова. В 2003 году постановлением Правительства РК была учреждена медаль Назира Торекулова за вклад во внешнюю политику.

Его родственник Мадияр Исмаилов, работая в посольстве РК в Саудовской Аравии, в 2010 году в Центре исследований и изучения имени Короля Фейсала, в фотоархиве его Высокопревосходительства, среди более 9 тыс. фотографий обнаружил пять с изображением Н. Торекулова. Это является большой удачей, так как из-за репрессий и забвения на долгие годы любая информация о нем – важная находка.

Между тем на родине, в Туркестане, был открыт музей имени Назира Торекулова.

В музее МИД РК также хранятся документы, фотографии, сведения о нем.

В 2014 года на факультете международных отношений Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева по инициативе доктора экономических наук, заслуженного работника дипломатической службы РК, первого арабиста Казахстана, профессора факультета международных отношений ЕНУ Сайлау Батырша состоялось открытие научного Центра арабских исследований имени первого казахского дипломата Назира Торекулова.

Такой нелегкой и противоречивой была судьба первого Полпреда СССР в Саудовской Аравии, казаха Назира Торекулова, но память о нем навсегда сохранится в истории независимого Казахстана.