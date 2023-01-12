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    Диплом колледжа смогут получить старшеклассники одновременно с дипломом школы

    12 Января 2023, 10:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запускается пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей. Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запускаем пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей. Это даст возможность по завершении обучения, учащимся параллельно с аттестатом школы получить диплом колледжа и выйти на рынок труда», - сказал он, выступая на заседание коллегии ведомства.

    Глава Минпросвещения объявил и другие нововведения. С этого года иногородним студентам будет оплачиваться компенсация за проезд в каникулярное время без подтверждающих документов. Сумма составит 4 МРП, или 13 тысяч 800 тенге. С 2023 года размер месячного расчетного показателя в Казахстане установлен в размере 3 тысячи 450 тенге.

    «Руководители колледжей будут проходить обучение по лидерству и менеджменту», - добавил Гани Бейсембаев.

    Ранее сообщалось, что в казахстанских школах цифровые учебники будут использоваться в наряду с бумажными.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Минпросвещения РК
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