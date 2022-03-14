Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Назначения

    Динара Садвакасова назначена замдиректора Института общественной политики партии «AMANAT»

    14 Марта 2022, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Президентского молодежного кадрового резерва Динара Садвакасова назначена заместителем директора Института общественной политики партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ».

    Член Политического совета партии «AMANAT» Динара Садвакасова назначена заместителем директора Института общественной политики партии «AMANAT».

    Динара Садвакасова родилась 5 октября 1988 года. Выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби по специальности «международные отношения» и «международное право» (магистратура). В 2012 году окончила юридический факультет Российского университета дружбы народов, а в 2018 – стала PhD по специальности «международное право» в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. Прошла ряд научных стажировок в международных университетах, в том числе в Кэмбриджском университете.

    Трудовую деятельность начала научным сотрудником в Институте государства и права КазНУ им. аль-Фараби. Динара Садвакасова в разные годы работала исполнительным директором ОО «Казахстанская Ассоциация международного права», директором ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана».

    С апреля 2015 года по настоящее время занимала пост председателя Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Назначения Политические партии Политические реформы Политика AMANAT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Мурат Журебеков назначен советником Премьер-Министра РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске