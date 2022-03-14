Динара Садвакасова назначена замдиректора Института общественной политики партии «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Президентского молодежного кадрового резерва Динара Садвакасова назначена заместителем директора Института общественной политики партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ».

Член Политического совета партии «AMANAT» Динара Садвакасова назначена заместителем директора Института общественной политики партии «AMANAT».

Динара Садвакасова родилась 5 октября 1988 года. Выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби по специальности «международные отношения» и «международное право» (магистратура). В 2012 году окончила юридический факультет Российского университета дружбы народов, а в 2018 – стала PhD по специальности «международное право» в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. Прошла ряд научных стажировок в международных университетах, в том числе в Кэмбриджском университете.

Трудовую деятельность начала научным сотрудником в Институте государства и права КазНУ им. аль-Фараби. Динара Садвакасова в разные годы работала исполнительным директором ОО «Казахстанская Ассоциация международного права», директором ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана».

С апреля 2015 года по настоящее время занимала пост председателя Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан».