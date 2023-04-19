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    Димашу Кудайбергену посвятили программу на национальном телевидении Кубы

    19 Апреля 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На образовательном кубинском телеканале Canal Clave впервые вышла программа, полностью посвященная казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Dimashnews.com.

    В премьерном выпуске музыкальной программы Sueno Bonito рассказывалось о жизни казахстанского исполнителя и его творческом пути. Это не в первый раз, когда Димаш Кудайберген появляется на телеканалах Кубы благодаря стараниям поклонников его творчества.

    В мае 2020 года казахстанский певец впервые был упомянут в кубинской программе De La Gran Escena («Великая Сцена») национального телеканала Cubavisión с песней Adagio. Спустя год в этой же программе зрители услышали популярную композицию Димаша Olimpico.

    15 апреля Димаш Кудайберген вновь появился на телевидении Кубы в выпуске музыкальной программы Sueno Bonito («Мечтай красиво»). Казахстанскому исполнителю был посвящен весь 45-минутный выпуск.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Видео Димаш Кудайберген Музыка
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