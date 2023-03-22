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    Димаш Кудайберген выпустил новую песню

    22 Марта 2023, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выпустил новую песню. Об этом он сообщил на своей странице Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! Моя новая песня «Together» выйдет уже 22 марта. Это послание любви и надежды в трудные времена, в которые мы живем», - написал Димаш.

    Композицию написал брат певца Мансур. Впервые они исполнили ее на концерте в Алматы. И совсем скоро будет представлен клип на песню «Together» с участием сестры Димаша Раушан.

    «Я очень рад поделиться нашей музыкой с вами, мои замечательные творческие друзья. Музыка объединяет весь мир в одну семью, и когда с нами музыка - у нас есть вера в светлое будущее и любовь к жизни. Когда мы вместе, музыка действительно может изменить мир. Я признателен всем Dears за ту потрясающую поддержку, которую они уже оказали новой песне, вы невероятные! Если вы хотите изменить мир, давайте начнем сегодня», - добавил Димаш.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Димаш Кудайберген Музыка
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