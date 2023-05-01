Димаш Кудайберген провел встречу с фанатами в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Ереване состоялся сольный концерт Димаша Кудайбергена, после которого поклонники его творчества, приехавшие в столицу Армении со всего мира, имели возможность провести встречу с любимым артистом. В ходе встречи артист ответил на вопросы поклонников, поделился творческими планами, фанаты хором исполнили любимые песни на казахском языке. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мирового тура Stranger в Ереване состоялся сольный концерт Димаша Кудайбергена. После концерта прибывшие со всего мира поклонники артиста имели возможность принять участие в приватной фан-встрече с Димашем. В ходе встречи артист ответил на вопросы поклонников о том, читает ли артист их комментарии в своих социальных сетях, когда пройдут концерты в их городах и странах, о творческих планах артиста, перспективах сотрудничества с Уолтером Афанасьеффым и др.

Встреча с фанатами прошла в теплой атмосфере. Поклонников ждал музыкальный сюрприз от брата артиста – Мансура. Фанаты со всего мира хором распевали песни Димаша на казахском языке, делились впечатлениями от концерта и дарили подарки любимому артисту.

Прибывших на концерт армянских и иностранных поклонников творчества Димаша Кудайбергена в Ереване встречала экспозиция об истории и культуре Казахстана, подготовленная силами посольства Казахстана в Армении, которое оказывало помощь и организационное содействие в подготовке и проведении концерта казахстанского артиста в Армении.